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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Манастырлы: мировые державы выполнили работу граждан Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Политолог Сергей Манастырлы рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, почему Россия, США и ЕС вмешались в политические процессы Молдовы.

С момента разрешения политического кризиса в Молдове минуло почти три месяца, однако эта тема будет еще долго интересовать политологов и экспертное сообщество. В Молдове имел место беспрецедентный консенсус мировых держав – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" высказал политолог Сергей Манастырлы.

"Получилось, что Молдову освобождали ведущие мировые центры: США, Россия и ЕС. По сути они сказали лидеру ДПМ – уходи, мы с тобой работать не будем. И все", - подчеркнул политолог. 

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Вместе с тем эксперт утверждает - то, что проделали зарубежные партнеры, следовало выполнить самим гражданам Молдовы.

"Граждане Молдовы должны были выходить на митинги и протестовать, блокировать здания, проводить акции гражданского неповиновения. Но ни у кого из оппозиционных политиков не хватило мужества взять на себя этот риск", - отметил Манастырлы.

Впрочем, в случившемся эксперт видит исключительно позитивные моменты.

"Можно только выразить большую благодарность иностранным послам за то, что все это произошло бескровно. Что послы смогли доходчиво объяснить Плахотнюку и его окружению, что их время вышло", - резюмировал эксперт.

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Теги:
Плахотнюк, США, ЕС, Россия, Молдова


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