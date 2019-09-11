Эколог: насколько опасно для здоровья зловоние в Кишиневе

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба рассказал о том, является ли угрозой для здоровья кишиневцев отвратительный запах в столице.

Уже несколько недель Кишинев регулярно накрывает зловоние – власти пока не могут назвать точную причину отвратительного и тошнотворного запаха.

Разумеется, многих интересует, насколько безопасно находиться в молдавской столице, не несет ли запах угрозу здоровью? На этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Хочу успокоить людей – это не отравляющее вещество, влияющее на органы дыхания. Это не химическое оружие", - сказал эколог.

Впрочем, не все категории граждан получают от зловония только эстетические неудобства.

"Те, кто болеют нервными болезнями или сердечными, на них запах влияет опосредовано. Когда усиливается запах, их здоровье ухудшается", - сказал Гараба.

Намного опасней не запах, а те вещества, которые предприятия сливают в реку Бык, утверждает эколог.

"Проблема - в химических веществах, которые уничтожают все живое, что было в реке Бык. Поэтому в ней уже давно нет живых организмов кроме болезнетворных микробов. И хуже всего, что ниже по течению люди используют эту "мертвую" воду для нужд сельского хозяйства", - пояснил собеседник.

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