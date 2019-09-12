Эксперт: экономический смысл строительства в регионах исчез

В регионах страны строительство многоквартирных домов практически не ведется – об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области недвижимости Петр Олейник.

На сегодняшний день нет особого смысла строить даже в крупных молдавских городах, а мелкие населенные пункты застройщиками практически игнорируются. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области недвижимости Петр Олейник.

"Экономический смысл строительства в регионах исчез. Мы приблизились к ситуации, когда нет смысла строить даже в больших городах – в Бельцах, Кагуле, Унгенах. В малых городах смысла строить еще меньше", - резюмировал собеседник.

Застройщики не получают прибыль, в ущерб себе работать никто не будет, и данная ситуация отображает положение на рынке строительства жилья.

"Если в Кишиневе квадратный метр жилья стоит 500-600 евро в новых домах в среднем по рынку, то себестоимость строительства около 400 евро. Это средние показатели. И цена реализации в регионах – те же 400-450 евро за квадратный метр", - объяснил Олейник.

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Эксперт пояснил, что за пределами молдавской столицы вообще не ведется коммерческого строительства.

"За пределами Кишинева практически нет коммерческого строительства, потому что себестоимость строительства примерно приближается к цене реализации", - сказал эксперт.

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