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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Политолог: найдут ли ACUM и ПСРМ консенсус по Приднестровью

Утро на Sputnik’e
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Политический аналитик Сергей Манастырлы говорит о вероятности единой позиции правящего альянса по реинтеграции страны.

Реинтеграция приднестровского региона все еще остается под большим вопросом и сейчас это отчасти связано с тем, что у блока ACUM нет единого с ПСРМ видения решения этой проблемы – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы. Более того, по его мнению, акумовцы вообще не имеют стратегии работы с Левобережьем.

"Они должны были еще год назад выработать свою позицию по приднестровскому вопросу. И работа над этим, насколько мне известно, до сих пор не ведется – работают только над тем, чтобы выпросить побольше кредитов у Запада", - сказал политолог.

Кроме того, эксперт уверен, что правые не заинтересованы в решении приднестровского вопроса руками социалистов.

"Можно допустить с большой долей наивности, что, если у них нет своего плана, они одобрят план Додона. Подобный отказ от амбиций был бы большим успехом для страны.  Если бы они позволили администрации президента возглавить процесс реинтеграции. Но я подозреваю, что амбиции молдавских политиков намного сильнее, и они, наоборот, будут тормозить этот процесс, чтобы не дать социалистам воспользоваться политическими и имиджевыми эффектами от реинтеграции", - заключил Манастырлы. 

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Теги:
конфликт, реинтеграция, Молдова, ПМР, Приднестровье


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