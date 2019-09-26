Эксперт: контролировать численность животных в Кишиневе будет новая служба

Члены муниципального совета Кишинева утвердили Регламент по содержанию домашних и бездомных животных в столице. О том, что представляет из себя этот документ и какова была необходимость его принятия, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал кишиневский зоозащитник Карл Луганов.

"Принятый столичными властями Регламент – это практически наша кишиневская конституция по животным. Это фундамент, на основе которого будут строиться все дальнейшие документы, касающиеся животных в столице", - отметил Луганов.

Новый документ, как рассказал зоозащитник, затрагивает все вопросы, касающиеся содержания хозяйских животных, а также разъясняет, как поступать с бездомными животными.

В первую очередь, в Кишиневе появится отдел по контролю и защите животных, потому что до сего момента в столице не существовало ни одной структуры, которая бы занималась непосредственно вопросами контроля за животными, разрабатывала бы стратегию регулирования численности животных.

"Autosalubritate, занимавшаяся до сей поры отловом животных, борется со следствием, а не с причиной. Но не было структуры, которая бы контролировала численность животных. Сейчас будет создан специальный отдел, в нем будут работать шесть человек", - сообщил Луганов.

По словам зоозащитника, штат сотрудников новой службы будет включать диспетчера для приема заявок на отлов животных, руководителя, менеджера сайта, где будут выкладываться фото отловленных животных. Также в городе будет принята программа льготной стерилизации. Кроме того, будет составлена база данных хозяйских животных – каждый владелец животного будет обязан зарегистрировать своего питомца.

"У людей будет год для добровольной регистрации, а через год регистрация станет обязательной для всех. Для тех, кто зарегистрируется на добровольной основе в течение первого года, будут предусмотрены определенные льготы – его ждет освобождение от налога на содержание животного на два-три года", - разъяснил Луганов.

На сегодняшний момент, налог на содержание животного в столице составляет от 90 до 150 леев в год. Главная задача создания этой базы данных, по словам зоозащитника, состоит не только в том, чтобы всех обложить налогом, но и в том, чтобы отслеживать случаи выбрасывания хозяевами животных на улицу.

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