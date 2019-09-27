Чернышев: распад СССР – наша история, другую мы себе не напишем

Безусловно, для распада СССР были причины извне – падение цен на нефть, перекос экономического развития плановой экономики, который привел к определенным экономическим проблемам. Однако главной проблемой оставались человеческие ресурсы. Такого мнения придерживается российский тележурналист, гость радиостудии Sputnik Молдова Владимир Чернышев.
"Мне интересны люди, а не экономические предпосылки. Они, конечно, были, но проблема оказалась в том, что верхушка Советского Союза оказалась совершенно неспособной адекватно отвечать на вызовы того времени", - отметил Чернышев.
Как полагает тележурналист, при распаде СССР были и какие-то случайные моменты, и, наоборот, неслучайные, а намеренные попытки подрыва стабильности, тем не менее, все эти причины были закономерны.
"Закономерны они были в том, что людей не было, способных вытащить страну из того болота, в которое она погружалась. Не было личностей, способных взять на себя ответственность. Люди хватались за какие-то соломинки – за Ельцина схватились, разочаровавшись в нем через год. Когда ты смотришь на общую картину, понимаешь, что это очень грустно", - заявил Чернышев.
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История, как считает Чернышев, непрерывна, в ней есть всякое. Необходимо формировать свое отношение к ней, понимая все нюансы. Советским Союзом правили и Ленин, и Сталин, и Горбачев, все – противоречивые личности.
"Но другой истории у нас не будет", - заключил журналист.
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