Мидриган рассказал, почему необходимы реформы в судебной системе Молдовы

Доцент кафедры права Университета Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему реформа судебной системы в Молдове необходима, и что тормозит этот процесс.

Необходимость судебной реформы в Молдове очевидна всем. Нынешняя власть считает, что руководство судебной системой, оставшееся еще от предыдущей власти, дискредитировано, и, следовательно, оставаться в системе больше не может. Нужны изменения, продиктованные тем, что у судебной системы есть свои грехи, а у населения очень низкий уровень доверия к судебной системе. Причина отсутствия доверия – в том, что судьями был принят ряд очень противоречивых решений – по земельным участкам, по имуществу, решений в отношении граждан, которые должны были давным-давно сидеть за решеткой. Эти судебные решения повлияли на имидж судебной системы. Такое мнение высказал юрист Павел Мидриган в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Нынешняя власть справедливо считает, что с этим надо что-то делать. Оставлять, как есть, уже нельзя, потому что в самой программе новой власти одним из приоритетных направлений была как раз реформа судебной системы", - заявил Мидриган.

Как отметил адвокат, прежняя политическая власть захватила полномочия судебных институтов, которые должны были проследить за соблюдением законодательства, выявить нарушения, коррупцию.

Нынешняя власть – демократическая. А демократия предполагает определенные процедуры, в соответствии с которыми принято действовать в определенных случаях. Поэтому нынешняя власть очутилась в непростой ситуации, когда надо что-то делать, но не всегда установленные законом механизмы позволяют действовать быстро.

"Задачей новой власти являлось устранение пережитков прежнего режима, и отчасти это удалось: одни подали в отставку, другие сбежали, кто-то сидит тихо. Но это только верхушка айсберга. Ведь в районах остались те же лица, ставленники Демпартии. И, хотя Демпартия уже не у власти, люди остались и, значит, рычаги давления у нее еще есть", - сообщил Мидриган.

Новая власть поставлена перед непростой задачей – двигаться дальше со старыми кадрами, которые будут всячески саботировать процесс изменений в целях дискредитации действующей власти. Поэтому надо дать возможность прийти в систему новым людям, которым общество больше будет доверять.

Так что, с одной стороны, определенная "чистка кадров" необходима, но с другой, есть законодательные акты, которые нужно соблюдать.