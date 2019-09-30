Мидриган: это очень правильно, что Игорь Додон выступил в ООН

Доцент кафедры права университета им. Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что выступление президента Игоря Додона с трибуны ООН важно для международного имиджа нашей страны.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью на трибуне ООН. У президента по Конституции есть полномочия внешних отношений, поэтому он представлял Молдову в ООН. То, что это произошло – важный шаг во внешней политике нашей страны, полагает юрист Павел Мидриган.

"Предыдущая власть просто не пускала туда Игоря Додона. Это же определенная процедура – приглашения идут через Министерство иностранных дел, и приглашается страна, а не определенное лицо. И символично, что наш президент наконец смог выступить с этой высокой трибуны", - заявил Мидриган.

По словам юриста, уже достаточно важный шаг – просто заявить о нашей стране, потому что многие не знают, что это за государство, где оно, какие у него особенности.

"В Европе, конечно, о нас слышали. О нас узнают благодаря нашим спортсменам, деятелям культуры. Иностранцы стали приезжать на наш праздник вина. И выступление господина президента – еще одна возможность заявить о нас", - сообщил Мидриган.

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Важным в выступлении Игоря Додона был тот момент, что Молдова – миролюбивое государство, придерживающееся нейтралитета, и готовое сотрудничать во всеми.

"Это важный сигнал – мы маленькие, но мы мирные, не собираемся встревать ни в какие конфликты. Нам надо иметь свою позицию, и она должна быть миролюбивой", - заключил Мидриган.

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