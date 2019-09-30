Чернышев: Запад развернул идеологическую компанию против нашего прошлого

Совершенно недопустимо ставить знак равенства между коммунизмом и нацизмом, а те, кто пытается сравнивать эти две идеологии, сознательно передергивают исторические факты, считает российский журналист, автор ряда документальных фильмов Владимир Чернышев.

Точка зрения, которую в последнее время активно насаждают на Западе – что между коммунизмом и нацизмом нет никакой разницы, что и то и другое – человеконенавистнические идеологии. И ту, и другую идеологию можно осуждать, но недопустимо их сравнивать, заявил в эфире передачи "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова журналист Владимир Чернышев.

"Те люди, которые сражались с нацизмом, были коммунистами, но при этом нацисты и коммунисты боролись за совершенно разные идеалы. Я, кстати, не могу коммунистическую идеологию осуждать, потому что как идеология она вполне гуманистичная", - отметил Чернышев.

Как сообщил журналист, коммунизм не был направлен на превосходство какой-то одной нации, идеологически коммунизм наоборот выступает за всеобщее братство. Поэтому те, кто подменяют понятия, пытаясь уравнять коммунистов с нацистами, сознательно принижают героизм наших предков, которые смогли ценой неимоверных усилий победить, противостоя практически всей Европе. Ведь известно, что против Советского Союза воевали и румыны, и венгры, на севере – финны, итальянцы воевали под Сталинградом. По сути, почти вся Европа шла войной на Советский Союз. Все эти страны сейчас отрицают свою причастность.

"Но давайте будем объективны, война началась не с пакта Молотва-Риббентропа. До этого пакта все страны Европы свои договоры с Гитлером уже подписали, но об этом предпочитают не упоминать. А сейчас, конечно, ищут виновного, чтобы с себя вину стряхнуть", - добавил Чернышев.

По мнению журналиста, нападки на Советский Союз как страну – носителя советской идеологии, это часть определенной идеологической кампании, направленной на то, чтобы мы попытались забыть о своих заслугах, захотели зачеркнуть свое прошлое и поверили в то, что наши деды – не герои.

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