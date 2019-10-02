Брутер: Додон продемонстрировал, что русский язык Молдове не чужой

В Молдове более тридцати процентов населения считают русский язык родным, и то, что Игорь Додон напомнил об этом в ООН, очень важно, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Речь Игоря Додона, произнесенная им с трибуны ООН на русском языке, вызвала неоднозначную реакцию. Нашлись те, кто критиковал президента за сам факт обращения на русском. Отдельные молдавские политики высказывали претензии – почему речь не была произнесена на английском или французском. Политолог Владимир Брутер ответил критикам, что обращение на русском было абсолютно оправдано.

"Русский является официальным языком ООН, поэтому президент на нем говорил. Русский язык не является для ООН чужим, поэтому совершенно нормально, что речь была произнесена на нем. Те, кто этот момент критикует, могли бы почитать устав ООН", - отметил Брутер.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, было бы крайне странно приписывать молдавскому президенту какие-либо антирумынские настроения. Всем известно, что Игорь Додон с уважением относится к русскому языку, но это не означает ни в коей мере неуважения к румынскому языку.

Также, заявил Брутер, в Молдове никто не пытался делать каких-то попыток ущемлять носителей русского языка, и это позволило сохранить определенную стабильность в Молдове в течение длительного времени.

"Если в Латвии закрывают русские детсады и школы, почему бы президенту Молдовы не продемонстрировать, что у нас другой подход к этой ситуации, более демократичный и толерантный?", - сказал Брутер.

Впрочем, эксперт полагает, что статусу русского языка в Молдове стоило бы придать большую весомость, чем есть сейчас. Однако, отмечает он, тема эта достаточно неоднозначная, поскольку такие вещи, как языковой вопрос, без крайней нужды затрагивать не нужно, так как это может вызвать негативную реакцию в определенной части общества.

"Если будет решаться вопрос приднестровского урегулирования, то необходимо будет новое языковое законодательство. Но сейчас надо достаточно аккуратно относиться к тому, что есть на данный момент", - заключил Брутер.

В целом же, по мнению эксперта, молдавское общество очень толерантно относится и к русскому, и к румынскому языку и никаких бытовых конфликтов на этой почве практически не возникает.