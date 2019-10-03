Дробиз: молдавским винам будет сложно вернуться на рынок России

Главная проблема молдавских виноделов состоит в том, что они не могут найти рынок сбыта. По словам российского эксперта Владимира Дробиза, сегодня производство в Молдове в несколько раз меньше, чем 15 лет назад. Винодельческая продукция небольших стран, таких, как Грузия, Армения, Молдова была ориентирована в первую очередь на постсоветский рынок. Когда они битву за этот рынок по разным причинам проиграли, алкогольная продукция этих стран пропала с российских прилавков. И даже то, что она стала максимально качественной, не помогает ей пробиться в Европе.

"Я с уважением отношусь и к грузинским винам, и к молдавским, но по большому счету, кому нужна эта продукция в Европе, которая перенасыщена собственной продукцией? Плюс страны Нового Света максимально заполнили рынок. Конкурировать с этими странами очень сложно", - отметил Дробиз.

Как заявил эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik'е" радиостудии Sputnik Молдова, в Восточной Европе фактически разрушена винодельческая отрасль – по крайней мере, состояние ее не идет ни в какое сравнение с советским периодом. Молдавию и Грузию спасло то, что они в 90-х и 2000-х были ориентированы целиком на российский рынок. Благодаря этому они держались на плаву до тех пор, пока не начались политические дрязги. К сожалению, последовало эмбарго 2006 года, потом 2013 года, и на сегодняшний день молдавские вина весьма слабо представлены на российском рынке.

"Рынок занят другими винами. В Россию идет капля в море из того, что могло бы. Ведь только очень узкому кругу предприятий разрешено торговать с Россией. Поэтому я считаю, что если ситуация более-менее стабилизируется, то надо разрешить продажу молдавских вин в Россию всем предприятиям", - сообщил Дробиз.

Кроме того, эксперт отметил, что российские торговые компании не очень заинтересованы работать с продукцией стран, где политическая ситуация нестабильна, как было недавно в Молдове. Смена власти и внешнеполитического вектора страны – это все сразу сказывается на бизнес-среде, которая не может работать в условиях неопределенности.