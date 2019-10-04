Пойсик: почему молдавское вино не может завоевать рынки Европы

Какая разница между вином, которое востребовано в Евросоюзе и тем, которое любят в Молдове и в России, рассказал доктор экономики Михаил Пойсик.

Пока весь мир решает проблему излишнего потребления сахара, в Молдове его добавляют даже в винодельческую продукцию, хотя могли бы этого и не делать. Об этом рассказал экономист Михаил Пойсик в эфире программы "Утро на Sputnik’е" студии Sputnik Молдова. По словам эксперта, мы должны прививать правильный вкус как своему потребителю, так и потребителям на рынках тех стран, в которые экспортируется молдавская винодельческая продукция. В чем причина того, что мы безуспешно пытаемся продвинуть молдавскую винодельческую продукцию на европейские рынки?

"До 90 процентов вин, которые мы экспортируем, это сладимые вина. Такие вина производят Португалия, Испания, то есть, страны, где очень жаркий климат", - сообщил Пойсик.

Как разъяснил эксперт, в странах с более жарким климатом виноград содержит большее количество сахара. Оптимальное количество сахара для производства сухих вин – 17-19 процентов. В Молдове в отдельные годы бывает меньше, и тогда разрешается в сухие вина добавлять до 2 процентов виноградного сахара.

"В южных странах увеличенное содержание сахара в вине – это норма. Там это естественно, они привыкли к такому вкусу, там есть культура потребления такого вина. Эти вина очень экстрактивные за счет того, что было много солнца. Но если у нас пытаться производить такие вина, они получаются крепкими и плоскими. А если сахара не добрать, то вина получатся кислыми и не набравшими нужную крепость", - отметил Пойсик.

Наши производители, чтобы приблизиться ко вкусу таких вин, стали добавлять в сухое вино пекмез - виноградный сахар. А некоторые недобросовестные производители – и обычный сахар. Последнее - грубое нарушение технологии, но выявить это можно только спектральным анализом.

Пойсик считает, что Молдова должна идти другим путем и не пытаться производить вина, для которых в нашем климате просто нет условий. У нас микрозона, очень близкая к Франции, где не производят сладимые вина, для них это нонсенс.

"У Молдовы и Франции сходные почвенно-климатические условия. У нас растут такие же сорта винограда. И по типу вин, которые мы можем производить, мы очень близки к французам", - заключил эксперт.

Поэтому, по мнению Пойсика, нам нужно прививать своим гражданам культуру потребления вина. Сегодня до 90 процентов экспортируемого вина – это сладимые вина. Молдове необходимо вести работу над тем, чтобы прививать вкус к настоящему, натуральному вкусу сухого вина – как среди жителей Молдовы, так и у потребителей на постсоветском пространстве, где в массе нет культуры потребления вина.

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