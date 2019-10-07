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Валерий Лупашку
© Sputnik / Rodion Proca

Лупашку: пристройки убивают архитектурный образ Кишинева

Утро на Sputnik’e
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О задачах и приоритетах, стоящих перед архитектурным сообществом Кишинева, рассказал доктор архитектуры Валерий Лупашку.

Генплан Кишинева до сих пор не утвержден, причина тому – коррупция, заявил в эфире программы "Утро на Sputnik’е" студии Sputnik Молдова архитектор Валерий Лупашку. Именно этот момент мешает тому, чтобы дела в молдавской столице и архитектурный облик города были наконец-то приведены в порядок.

"У парков и лесопарков молдавской столицы нет установленных жестких границ, потому что это дает возможность незаконно использовать землю в парковой зоне. Все остальные аспекты – и хаотичное строительство, и размещение высотных зданий в зоне индивидуальной застройки, все это происходит по причине коррупции", - отметил Лупашку.

Облик города, по словам архитектора, уродуется из-за самозахвата территорий. Надстройки, пристройки к высотным жилым домам, огораживание территории – все это создает впечатление архитектурного хаоса.  

Синагога на улице Александри в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Надо подходить ко всему с головой. Смотреть, где можно строить, где нельзя. В крупнопанельном здании двух-трехэтажная пристройка разрушает всю архитектуру, всю конструктивную составляющую этого здания", - заявил эксперт.

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По мнению архитектора, такие моменты не улучшают среду обитания человека, а ухудшают ее. Уже не только профессионалам очевидно, что все эти пристройки, самовольно огороженные территории – это не архитектура. Уже есть случаи, когда пристройками облепляют не только здания старого жилого фонда, но и новострои. Все эти тенденции должны быть искоренены, считает Лупашку.

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Теги:
архитектура, Кишинев


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