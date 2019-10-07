Шаповалов: примар Кишинева должен заниматься хозяйством, а не политикой

Политический аналитик Борис Шаповалов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как политика порой мешает городским властям решать вопросы, непосредственно касающиеся благоустройства Кишинева.

Люди, сидящие в примэрии, не должны решать глобальные геополитические вопросы, а должны нести ответственность за состояние городского хозяйства. Такое мнение высказал политолог Борис Шаповалов в эфире программы "Утро на Sputnik’е".

"Я считаю, что местные выборы, когда мы выбираем хозяина района, города, села – мы выбираем хозяйственника, который будет решать проблемы своего населенного пункта", - заявил Шаповалов.

По мнению политолога, в примэрии не должны сидеть политики, и тем более там не должны вестись разговоры на какие-то геополитические темы. Никакого отношения рассуждения о том, с Востоком или Западом должна быть Молдова, к работе примэрии не имеют.

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"Во всех нормальных европейских странах глава города (мэр, примар) – это завхоз. Он занимается проблемами города, рынками, чистотой в городе, мусором, решает проблемы, чтобы в домах было тепло, дети в школах были накормлены. И если с этой точки зрения рассматривать примара, конечно же кишиневцы должны выбрать лучшего хозяйственника. А у нас люди, сидящие в примэрии, решают глобальные геополитические вопросы", - отметил Шаповалов.

На 20 сентября в Молдове намечены всеобщие местные выборы. По их итогам должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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