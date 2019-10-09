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Валерий Лупашку
© Sputnik / Rodion Proca

Лупашку: здания в центре Кишинева нуждаются в серьезной модернизации

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Дом правительства в центре молдавской столицы – здание, которое нуждается в реконструкции, полагает доктор архитектуры Валерий Лупашку.

Раньше на месте Дома правительства в центре молдавской столицы было роскошное здание Митрополии. К сожалению, во время войны оно было разрушено, а в 1964 на его месте по проекту архитектора Семена Фридлина было построено здание Дома правительства Молдавской ССР.

Интерьер комнаты, иллюстративное фото.
© Sputnik /
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"Бесспорно, Фридлин, который проектировал это здание, исходил в тот период времени из задач, которые стояли перед ним, то есть, типизация, упрощение, минимум архитектурных деталей", - заявил в интервью студии Sputnik Молдова архитектор Валерий Лупашку.

По словам Лупашку, не раз поднимался вопрос о том, что здание Дома правительства необходимо как-то осовременить. Но любые разговоры о реконструкции наталкиваются на непонимание со стороны тех, кто считает, что это здание – определенный символ, историческое наследие и изменять его облик ни в коем случае нельзя.

"Мое личное мнение – необходимо сегодня не только реконструировать это здание, придать ему какой-то блеск, но и повысить этажность. Может, не всего здания, а сделать это в виде какого-то акцента", - отметил Лупашку.

Кроме того, архитектор заметил, что не только это здание, но и вообще центр города в районе площади Великого национального собрания нуждается в реконструкции, поскольку это – лицо города, и оно должно быть своего рода визитной карточкой нашей столицы.

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