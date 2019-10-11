06:37 14 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Серафим Урекян
© Sputnik / Miroslav Rotari

Урекян: кто на самом деле придумал отмечать день города

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
26301

Бывший примар Кишинева Серафим Урекян рассказал об истории Храма города, который по традиции отмечается 14 октября.

Экс-глава Кишинева Серафим Урекян рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’е" студии Sputnik Молдова, что идея праздника, посвященного молдавской столице, пришла к нему в 1995 году. Тогда молдавская делегация, куда входил и Урекян, посетила праздник, посвященный 200-летию Одессы. После этого, вернувшись домой, тогдашний примар задумался о том, что в Кишиневе тоже нужно устроить такой праздник. Эксперты изучили ситуацию с погодой и выбрали датой празднования первое воскресенье октября, потому что в этот день, как правило, солнечно.

"День города был своего рода подведением итогов работы администрации города за год", - отметил Урекян.

Вскоре власти республики придумали еще один праздник – день вина, который тоже отмечался примерно в эти же дни.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будет ходить транспорт в День Города

В администрации города эту идею восприняли без восторга, поскольку праздники часто совпадали и отмечались вместе. Все-таки День города должен оставаться отдельным праздником и отмечаться отдельно.

"А когда мы подняли архивные документы об истории нашей столицы, то выяснилось, что собор, центральный храм города, был освящен 14 октября. И так появился новый праздник – вместо Дня города мы стали праздновать Храм города", - сообщил Урекян.

Также Урекян пожелал жителям Кишинева, чтобы молдавская столица стала идеальным городом для каждого жителя.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Как будет ходить транспорт в День Города
Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием
Горожане отпраздновали Храм: Кишиневу исполнилось 582 года


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 5 - 11 октября
Кишинев, я люблю тебя: признания граждан ко Дню города
Кишинев, я люблю тебя: признания горожан ко Дню города
Кишиневу исполняется 583 года: программа праздничных мероприятий
Кишиневу исполняется 583 года: программа мероприятий

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться