Урекян: кто на самом деле придумал отмечать день города

Бывший примар Кишинева Серафим Урекян рассказал об истории Храма города, который по традиции отмечается 14 октября.

Экс-глава Кишинева Серафим Урекян рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’е" студии Sputnik Молдова, что идея праздника, посвященного молдавской столице, пришла к нему в 1995 году. Тогда молдавская делегация, куда входил и Урекян, посетила праздник, посвященный 200-летию Одессы. После этого, вернувшись домой, тогдашний примар задумался о том, что в Кишиневе тоже нужно устроить такой праздник. Эксперты изучили ситуацию с погодой и выбрали датой празднования первое воскресенье октября, потому что в этот день, как правило, солнечно.

"День города был своего рода подведением итогов работы администрации города за год", - отметил Урекян.

Вскоре власти республики придумали еще один праздник – день вина, который тоже отмечался примерно в эти же дни.

В администрации города эту идею восприняли без восторга, поскольку праздники часто совпадали и отмечались вместе. Все-таки День города должен оставаться отдельным праздником и отмечаться отдельно.

"А когда мы подняли архивные документы об истории нашей столицы, то выяснилось, что собор, центральный храм города, был освящен 14 октября. И так появился новый праздник – вместо Дня города мы стали праздновать Храм города", - сообщил Урекян.

Также Урекян пожелал жителям Кишинева, чтобы молдавская столица стала идеальным городом для каждого жителя.

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