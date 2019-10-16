Калинин: восстанет ли из мертвых молдавский кинематограф

Руководитель мастерских режиссуры ВГИК, замдекана режиссёрского факультета ВГИК, эксперт министерства культуры РФ в области профессионального образования Виталий Калинин рассказал о том, есть ли будущее у молдавского кино.

Молдавское кино находится в глубочайшей культурной коме – после распада СССР национальный кинематограф не смог по-настоящему перестроиться и продолжить традиции. В этом мнении сходятся не только эксперты, но и люди, далекие от искусства. Вместе с тем не стоит опускать руки, пока есть талантливые и заинтересованные люди, шанс на возрождение молдавского кино существует. Такую точку зрения в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель мастерских режиссуры ВГИК, замдекана режиссёрского факультета ВГИК, эксперт министерства культуры РФ в области профессионального образования, доцент режиссуры кино и телевидения, сценарист, режиссёр Виталий Калинин.

"Мне кажется, что будущее за традициями. За новыми традициями, наверное, в сочетании со старыми. Традиции конкретной земли, конкретного времени, то, что отделяет одних от других. То, чем отличается Молдова от всего остального мира. Вот это и будет интересно", – сказал эксперт.

Ни в коем случае кинематографистам Молдовы не стоит идти по накатанным рельсам и пытаться повторить чужой успех переносом чужих идей на местную почву, уверен режиссер.

"Если же идти путем повторения каких-либо классических схем, даже удачных, в прямую переносить этот опыт на себя – а давай мы в том же стиле и в той же самой кальке сделаем продукт, тогда успеха не будет", - отметил Калинин.

Мир стал открытым, и зритель стал искушенным, провести его не выйдет, уверен эксперт.

"Зритель не дурак, времена изменились. В Советском Союзе мы видели только то, что нам показывали, а сейчас зрителем управлять невозможно. Зритель нажимает кнопки и находит первоисточник – тем более есть блогеры, которые с радостью делают это за зрителя. Блогер "растрясет" этот фильм и скажет – вот оригинал, вот, что вы смотрели. Нельзя копировать, нужно находить свои оригинальные вещи и ходы. Вот тогда вы будете интересны", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK