Влах: как в Гагаузской автономии смотрят на союз ПСРМ и блока ACUM

Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала в эфире студии Sputnik Молдова об отношении жителей региона к политической ситуации в стране.

Летняя смена власти в стране стала главным политическим событием нескольких лет, уверены политологи. О том, как к этим событиям отнеслись на юге Молдовы, а именно жители Гагаузии, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала глава (башкан) региона Ирина Влах.

"Жители автономии считают это единственно правильным решением, мы конечно заинтересованы в том, чтобы коалиция была эффективной и работала. Задача в июне месяце была общей у всех – создать коалицию, приступить к работе и самое главное – изгнать страх, который довлел в нашей стране", - сказала Влах.

Союз ПСРМ и блока ACUM должен быть продуктивным, политики должны оправдать ожидания всех граждан страны, уверена собеседница.

"Люди устали уезжать из страны. Были и есть большие ожидания, нам очень важно, чтобы страна была очищена, и чтобы люди чувствовали себя комфортно" – объяснила она.

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Жители гагаузской автономии считают, что с новой властью удастся выстроить лучшие отношения чем с прежней.

"Гагаузы – это такие же жители нашей Молдовы, как и все остальные. Мы все практически одинаково думаем о ситуации в стране. Мы хотим диалога с действующим правительством, а я по должности являюсь членом правительства и общаюсь практически со всеми", - резюмировала башкан.

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