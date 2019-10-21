Чуря: чем объяснить третье место бывшего мэра Кишинева на местных выборах

Бывший глава Кишинева рассматривался в качестве подходящей кандидатуры на пост примара не только прорумынским электоратом, этим и объясняется достаточно высокий процент избирателей, отдавших свой голос за Дорина Киртоакэ 20 октября. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Мне кажется, что Киртоакэ поддерживают не только унионисты. Да и Цику (кандидат, занявший четвертое место) тоже не чисто унионистский кандидат, его могут рассматривать и как альтернативу правому блоку те, кто разочаровался в Нэстасе и блоке ACUM", - отметил Чуря.© Sputnik / Miroslav Rotari
По мнению политолога, третье место экс-примара (при том, что работу Киртоакэ на посту главы города) критиковали практически все политические силы, это неожиданная удача. Киртокэ уже практически списали со счетов и рассматривали как политика, сошедшего со сцены, и на этом фоне 10 процентов голосов, отданных за него, можно считать большим успехом.
"Киртоакэ и дальше может играть определенную политическую роль, некоторые в Кишиневе видят его как "жертву преследований". Кроме того, он удачно провел свою кампанию, показал, что хорошо знает всю подноготную городской власти", - сообщил Чуря.
Также, по словам Чури, люди не обратили внимания на коррупционные кандалы вокруг экс-примара, поскольку обвинения не были доказаны в суде.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK