Чуря: чем объяснить третье место бывшего мэра Кишинева на местных выборах

Политолог Корнелиу Чуря объяснил, как так произошло, что кандидаты Киртоакэ и Цику фактически "поделили" прорумынский электорат на прошедших выборах примара Кишинева.

Бывший глава Кишинева рассматривался в качестве подходящей кандидатуры на пост примара не только прорумынским электоратом, этим и объясняется достаточно высокий процент избирателей, отдавших свой голос за Дорина Киртоакэ 20 октября. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Мне кажется, что Киртоакэ поддерживают не только унионисты. Да и Цику (кандидат, занявший четвертое место) тоже не чисто унионистский кандидат, его могут рассматривать и как альтернативу правому блоку те, кто разочаровался в Нэстасе и блоке ACUM", - отметил Чуря. © Sputnik / Miroslav Rotari Опрос: кто победит во втором туре выборов примара Кишинева

По мнению политолога, третье место экс-примара (при том, что работу Киртоакэ на посту главы города) критиковали практически все политические силы, это неожиданная удача. Киртокэ уже практически списали со счетов и рассматривали как политика, сошедшего со сцены, и на этом фоне 10 процентов голосов, отданных за него, можно считать большим успехом.

"Киртоакэ и дальше может играть определенную политическую роль, некоторые в Кишиневе видят его как "жертву преследований". Кроме того, он удачно провел свою кампанию, показал, что хорошо знает всю подноготную городской власти", - сообщил Чуря.

Также, по словам Чури, люди не обратили внимания на коррупционные кандалы вокруг экс-примара, поскольку обвинения не были доказаны в суде.

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