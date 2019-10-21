Шаповалов: местные выборы позволят увидеть реальную политическую ситуацию

В этом году политическая ситуация принципиально отличается от прошлых лет, и, прежде всего, изменения следует связывать с событиями июня текущего года, когда была сформирована правящая коалиция из блока правых партий ACUM и социалистов. Если сравнивать с прошлыми досрочными выборами в примэрию Кишинева, или с парламентскими выборами, то там противостояние между кандидатами было очень сильным, заявил в интервью студии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов.

"На предыдущих выборах было много экзальтации, различных заявлений, ситуация была накаленной, шла борьба. В этот раз подобного не было, потому что два крыла той власти, которая установилась сегодня, проводят переформатирование политического поля в Молдове", - отметил Шаповалов.

Как полагает политолог, эти выборы позволят нам увидеть реальную политическую ситуацию – как в Кишиневе, так и в районах, понять, как распределяются места в районных и городских советах. На сегодняшний момент важно понять и увидеть текущий политический расклад, поскольку на следующий год нас ожидают президентские выборы, кроме того, не исключены и досрочные парламентские.

На местах, по мнению Шаповалова, могут возникать совершенно различные политические союзы, альянсы. Там в большей степени играет роль не политическая принадлежность определенного кандидата, а личные знакомства и влияние той или иной персоны. Поэтому в отдельных селах возможны различные причудливые коалиции политических сил, сформированные с целью помочь кому-либо получить или сохранить власть.

Влияние таких коалиций скажется также на будущих выборах президента, поскольку тот, кто контролирует избирателей на местах, контролирует административный ресурс, который есть в любой избирательной кампании, и это следует учитывать.

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