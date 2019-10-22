Жук рассказал, что нас ждет во втором туре выборов мэра Кишинева

Свои прогнозы о том, у кого какие шансы стать победителем во втором туре выборов мэра Кишинева, в интервью Sputnik Молдова озвучил политолог Виктор Жук.

Ион Чебан в первом туре выборов на пост главы Кишинева обошел своего ближайшего соперника Андрея Нэстасе с отрывом в 9% голосов (40,19% голосов у Чебана против 31,08% у Нэстасе). Однако у Андрея Нэстасе гораздо больше возможностей получить дополнительные голоса во втором туре, считает политолог Виктор Жук.

"У Иона Чебана практически исчерпаны электоральные возможности, все его сторонники проголосовали за него в первом туре. Возможно, те, кто голосовал за Валерия Клименко, как и в прошлом году, будут голосовать за Чебана. А что касается избирателей, которые потенциально могут проголосовать за Андрея Нэстасе, то их число намного больше", - заявил Жук.

По прогнозам политолога, не все, кто голосовал за других кандидатов с правого или правоцентристского фланга, будут голосовать за Андрея Нэстасе, но их голоса точно не будут отданы за Иона Чебана. Так что геополитика снова выдвинется на первый план, что бы не говорили многие эксперты, утверждающие, что местные выборы далеки от геополитики.

"Может так случиться, что во втором туре активность избирателей будет меньше, чем в первом, благодаря тому, что отпали другие кандидаты. Я не думаю, что два кандидата смогут мобилизовать людей прийти на участки, тем более, что оба кандидата находятся у власти, а нахождение у власти всегда сопровождается эрозией политического доверия. Когда люди находятся у власти, они традиционно теряют часть электоральной поддержки", - заключил Жук.

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