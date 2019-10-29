Манастырлы: вместо работы с избирателем печатают предвыборную макулатуру

Молдавские политические партии не учатся новым методам работы с избирателем, а используют старые и уже не особо эффективные способы предвыборной агитации, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Политики не учатся работать с молдавской провинцией, у них нет ни новых предложений, ни новых подходов к избирателю. Такой неутешительный "диагноз" поставил молдавским политическим деятелям политолог Сергей Манастырлы. По его мнению, это касается всех парламентских партий – блока ACUM, ПСРМ, а также ушедших в "полуоппозицию" Демпартии и партии ШОР.

"Я бы сказал, что у молдавского политического класса нет образа будущего, причем уже года с 2014. Вот как только украли миллиард, сразу стало понятно, что видение будущего у политических элит и у простого населения диаметрально различаются", - заметил Манастырлы.

По словам политолога, Молдова рискует на следующих выборах президента столкнуться с тем, что политические партии и их кандидаты не смогут убедительно представить избирателям привлекательный и яркий образ будущего, который можно было бы обеспечить. Не будет ничего нового, кроме того, что электорат уже много раз слышал во время предыдущих избирательных кампаний: евроинтеграция, инвестиции, кредиты, гранты.

"Все это мы слышим на протяжении последних минимум 15 лет, и избиратель устал слышать одно и то же, потому что его уровень жизни не улучшается. В лучшем случае, стагнирует, а у большинства – ухудшается", - сказал Манастырлы.

Как заключил политолог, новые методы работы, в том числе, в интернет-пространстве, или методы, подразумевающие работу кандидата напрямую с избирателем, которые требуют куда большего вложения труда, чем печать предвыборных листовок, отпугивают молдавскую политическую элиту.

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