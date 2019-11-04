Манастырлы: Нэстасе перестал быть интересен избирателю

Политолог Сергей Манастырлы рассказал, как могут разворачиваться события, если Андрей Нэстасе станет кандидатом на должность президента Молдовы на выборах, которые должны состояться в следующем году.

Андрей Нэстасе, проиграв Иону Чебану в борьбе за пост мэра Кишинева, вряд ли сможет составить конкуренцию Игорю Додону на выборах в будущем году. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.

"Если в 2017 году Нэстасе выглядел, как конкурент Игорю Додону за счет большого опыта оппозиционной работы и имиджа харизматичного оппозиционера, то сейчас все положительные компоненты его образа, привлекавшие избирателей правого толка, такие, как оппозиционность, выступления против власти, нивелируются тем, что он оказался встроен в систему власти", - заявил Манастырлы. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: почему "правый" электорат проигнорировал выборы мэра Кишинева

Как считает политолог, Нэстасе, сейчас оказался не в силах что-то предложить своему избирателю. Главная задача – победа над Плахотнюком, которую он, как политик, себе назначил, - к ней он оказался причастен. Но после выполнения этой цели политическая карьера Нэстасе может быть уже закончена, потому что главное свое предназначение он выполнил, полагает эксперт.

"Нового смысла, чем наполнить свое политическое существование, Нэстасе еще не придумал. И поражение на выборах мэра Кишинева – явное следствие отсутствия четкого политического позиционирования и видения своей политической перспективы Андреем Нэстасе", - заключил Манастырлы.

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