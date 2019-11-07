Влах: в субботу в Гагаузии начинает работу инвестиционный форум

В Гагаузии уже стало традиционным проведение инвестиционного форума Invest Gagauzia, это очень хорошая экономическая площадка и платформа, заявила в эфире студии Sputnik Молдова башкан Гагаузии Ирина Влах.

Форум Invest Gagauzia проводится уже пятый год, и основным мотивом для организации этого форума стал тот факт, что еще несколько лет назад экономика региона была не самой развитой, бизнес не стремился в Гагаузию, а регион был ориентирован преимущественно на сельское хозяйство. Поэтому возникла идея мероприятия, рассчитанного на привлечение инвестиций в регион. Об этом рассказала башкан Гагаузии Ирина Влах.

"В 2015 году мы создали площадку Invest Gagauzia, куда приглашаем наших партнеров. У нас всегда очень много гостей – представители молдавского и гагаузского бизнеса, бизнеса Евросоюза, бизнеса Российской Федерации. На Invest Gagauzia мы презентуем наши возможности", - сообщила Влах.

Форум Invest Gagauzia также является площадкой, где можно узнать о преференциях для бизнеса, которые может предоставить регион, поскольку Гагаузия заинтересована в инвесторах. Для инвесторов созданы административные возможности, оказывается поддержка для возможности работы в Гагаузии.

"Инвестфорум – это событие не регионального масштаба, это событие международного масштаба. Предварительно известно, что форум примет около 350 инвесторов, это и молдавские бизнесмены, и бизнесмены из других стран. В форуме примут участие и министры правительства Молдовы, и послы зарубежных стран", - подчеркнула Влах.

По словам башкана, первый день форума будет посвящен презентации региона, а во второй планируется представить все те проекты, которые Гагаузия намерена реализовать в течение следующих четырех лет. Среди таких проектов – строительство аэропорта, строительство электростанции, работа новой субзоны Чадур-Лунги и ряд других проектов.

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