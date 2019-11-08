Ветрова: кто такие скрытые мигранты, и почему молдаване становятся ими

Председатель молдавской общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, что многие эмигранты из Молдовы в России предпочитают не афишировать свое происхождение.

Молдаване в России очень быстро ассимилируются и предпочитают как можно скорее стать "своими", эту особенность подмечают многие эксперты. По мнению председателя Молдавской общины в Воронежской области Каролины Ветровой, это представляет определенную проблему, поскольку говорит о том, что человек не понимает, почему он должен гордиться своей родиной. Скрытый мигрант – это человек, который не хочет афишировать того, что он приезжий.

"Я смотрю даже по людям в своей общине. Как только у них появляются поводы для гордости, когда они уходят от стереотипов и начинают понимать, что у молдаван своя интересная история, культура, какие-то еще глубокие вещи, они начинают чтить свои корни", - отметила Ветрова.

Как заявила эксперт, Молдове вполне есть, чем гордиться. Например, в этом году наши молдавские ученые со своим изобретением выиграли выставку инноваций за лучший инновационный продукт. Молдавская диаспора Воронежской области представила на выставке этот продукт, объяснила, в чем суть изобретения, и Молдова заявила о себе на международном уровне не просто как страна с набором "ковры, вино и виноград", а как инновационная страна, подчеркнула Ветрова.

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