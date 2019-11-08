11:59 08 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Каролина Ветрова
© Sputnik / Osmatesco

Ветрова: кто такие скрытые мигранты, и почему молдаване становятся ими

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
74 0 0
Sputnik Молдова

Председатель молдавской общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, что многие эмигранты из Молдовы в России предпочитают не афишировать свое происхождение.

Молдаване в России очень быстро ассимилируются и предпочитают как можно скорее стать "своими", эту особенность подмечают многие эксперты. По мнению председателя Молдавской общины в Воронежской области Каролины Ветровой, это представляет определенную проблему, поскольку говорит о том, что человек не понимает, почему он должен гордиться своей родиной. Скрытый мигрант – это человек, который не хочет афишировать того, что он приезжий.

"Я смотрю даже по людям в своей общине. Как только у них появляются поводы для гордости, когда они уходят от стереотипов и начинают понимать, что у молдаван своя интересная история, культура, какие-то еще глубокие вещи, они начинают чтить свои корни", - отметила Ветрова.

Как заявила эксперт, Молдове вполне есть, чем гордиться. Например, в этом году наши молдавские ученые со своим изобретением выиграли выставку инноваций за лучший инновационный продукт. Молдавская диаспора Воронежской области представила на выставке этот продукт, объяснила, в чем суть изобретения, и Молдова заявила о себе на международном уровне не просто как страна с набором "ковры, вино и виноград", а как инновационная страна, подчеркнула Ветрова.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

 

По теме

Николайчук: кем сейчас себя ощущают молдаване
Додон: когда молдаване, трудящиеся в России, смогут получать пенсию дома
Наши удивляют - какой сюрприз подготовили молдаване для жителей Воронежа
Как живут молдаване в России


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Ирина Влах
Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться