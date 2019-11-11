Брутер: непонятно, почему Санду пошла на обострение ситуации

Навсегда ли закончен союз ПСРМ и ACUM, или еще не все мосты сожжены – на этот вопрос студии Sputnik Молдова дал ответ политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Во всех больших коалициях есть большие проблемы, и собственно, ПСРМ и ACUM – это довольно большая коалиция в молдавском варианте. Большие коалиции никогда не могут быть простыми. С другой стороны, других вариантов для сотрудничества нет, а на данный момент их нет вообще. Поэтому всегда любые варианты коалиций следует беречь, если они уже состоялись. Об этом заявил политолог Владимир Брутер.

"К сожалению, мы видим, что получается достаточно плохо, сложно, и не факт, что коалиция переживет даже сегодняшний день. Поэтому в политике выбирать часто приходится между плохим и очень плохим. Давайте посмотрим на Испанию, которая проводит четвертые выборы за четыре года. И тоже из-за того, что у них не получается никакого большинства. В политике не всегда возможно учесть интересы всех", - сообщил Брутер.

Эксперт полагает, что ситуация с выбором Генпрокурора раздута искусственно. Действия ACUM и Санду в данной ситуации очень алогичны, потому что ситуация не требовала таких резких ходов. Почему они пошли на такое обострение – сказать очень сложно, и возможно, мы вообще никогда этого не узнаем. Можно предположить, что на Санду и команду так сильно повлияли итоги местных выборов, хотя и это маловероятно.

Однако, как заключил Брутер, никакие коалиции испытывать на прочность не надо, даже если кажется, что, возможно, что-то идет не так.

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