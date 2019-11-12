Мидриган: ACUM ожидали отставки и сознательно шли на конфронтацию

Доцент кафедры права Университета имени Константина Стере, юрист, политолог Павел Мидриган рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, просчитывал ли блок ACUM, к чему может привести их нежелание идти на компромиссы.

Вся ситуация с отставкой правительства произошла из-за того, что ACUM видели, что обстоятельства складываются не в их пользу, и сознательно пошли на обострение отношений с ПСРМ. Они не хотели идти дальше с социалистами, потому что продолжение альянса играло бы не на их пользу.

Поэтому они нашли такой способ, чтобы разорвать отношения и оформить политический "развод". Если бы социалистам удалось назначить своего генерального прокурора, то это способствовало бы укреплению ПСРМ, чего ACUM крайне не желали. Политолог, юрист Павел Мидриган полагает, что ACUM ожидали отставки и были готовы к ней.

По его словам, есть версия, что здесь не обошлось без влияния со стороны Румынии, которая сейчас является одним из основных наших партнеров, выделяет нам кредиты, и обещает выделять в дальнейшем.

"В то же время, популярность унионистских идей в обществе упала, и унионистские движения в Молдове не могут подняться, поскольку им нечего было противопоставить правительству, наполовину состоявшему из проевропейцев. В случае же союза социалистов с демократами, у унионистов открывается простор для действий", - отметил Мидриган.

Также эксперт считает, что ACUM ожидали отставки, и потому сознательно шли на конфронтацию. Если бы они на самом деле дорожили этим правительством, они могли бы отозвать свой законопроект. Но они до конца стояли на своем, прекрасно зная, что социалисты тоже не уступят.

Произошедшее, по мнению Мидригана, это урок для нас, и он в том, что в политике должно быть место компромиссу. Если же люди не желают уступать и не видят ничего кроме своего собственного "я", это не политика, заключил Мидриган.

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