Манастырлы: в ACUM спокойно приняли отставку и готовятся к президентской кампании

Анализ событий, приведших к отставке правительства, показывает, что к этому все шло чуть ли не с первого дня создания коалиции, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Политические события последней недели в Молдове развивались довольно неожиданно, но, если вспомнить то время, когда коалиция только была создана, становится очевидным, что о прочности ее речь не шла изначально. То один, то другой депутат от блока ACUM постоянно позволяли себе резко критиковать партнеров по коалиции, звучали ответные реплики, и было понятно, что судьба коалиция висит на волоске. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

"Я наблюдал за тем, как выходили из здания парламента Майя Санду, министры отправленного в отставку правительства и их сторонники. По их лицам читалось, что они давно к этому шли, давно рассчитывали на такой итог. Теперь они будут готовиться к президентской кампании, и, возможно, к досрочным выборам в парламент Молдовы", - отметил Манастырлы. © Sputnik / Osmatesco Жук: что мы выиграли и что потеряли после отставки правительства

Как считает политолог, есть вероятность, что в блоке ACUM делают ставку на то, что досрочные выборы позволят переформатировать молдавскую политику. Однако, по мнению Манастырлы, досрочное переизбрание депутатов не сильно повлияет на существующий политический расклад.

"Если выборы пройдут по смешанной системе, то расклад будет примерно таким же", - добавил Манастырлы.

Если выборы будут проведены по пропорциональной системе, то, как считает политолог, у Партии социалистов есть возможность взять большинство в парламенте самостоятельно. По крайней мере, шансы на это достаточно велики, особенно, если в ходе избирательной кампании им удастся объяснить избирателям, почему они голосовали за отставку правительства Санду и позволили ситуации развиваться таким образом.

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