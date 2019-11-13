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Владимир Брутер
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Брутер: ACUM предпочли "спрыгнуть" и не оставаться у власти

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)
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Sputnik Молдова

Психологический шок от исхода второго тура местных выборов заставил ACUM-овцев пойти на конфронтацию с социалистами и спровоцировать отставку правительства, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

После того, как Андрей Нэстасе проиграл в борьбе за кресло главы Кишинева, стало понятно: несмотря на то, что правительство на 90 процентов состоит из выдвиженцев ACUM, власть от ACUM уходит. Как показали итоги местных выборов, в 70 процентах районов блок не сможет претендовать на руководящие должности. Это все создает очень негативный фон, учитывая, что до выборов президента остался год. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Владимир Брутер.

"Скорее всего, при нисходящей популярности правительства достаточно токсично для подготовки к выборам было оставаться у власти. ACUM предпочли вариант "спрыгнуть", заявив о том, что они выступают за реформу юстиции, а Додон им почему-то не дает выступать за эту реформу, хотя непонятно, чем он мешал в ее проведении", - отметил Брутер.

Для ACUM отставка стала единственным приемлемым вариантом в перспективе рациональной подготовки к президентским выборам. Не очень понятно, почему для этого потребовалось приплетать юстицию, устраивать демарши и выдвигать неуместные требования, но о том, что отставка – это шаг в сторону президентских выборов, говорят многие эксперты.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Манастырлы: в ACUM спокойно приняли отставку и готовятся к президентской кампании

"Кроме того, ACUM могли посчитать, что власть в том виде, в котором она им была дана, начинает быть слишком токсичной. Думаю, они допускали несколько вариантов развития событий вокруг своего демарша: первый – Додон испугается и согласится, второй – удастся прийти к какому-то выгодному компромиссу, и третий – они гордо переходят в оппозицию и начинают готовиться к президентским выборам", - заявил Брутер.

Кроме того, заметил эксперт, некоторые иностранные политические деятели уже поспешили озвучить мысль, что Санду – следующий президент. Непонятно, правда, почему они себе позволяют комментировать будущие выборы президента в Молдове, и почему каждый из них счел своим долгом называть своих фаворитов, но раз они это заявляли вслух, значит, у них к этому есть интерес, заключил Брутер.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)

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