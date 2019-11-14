Чуря: наши "правые" пока не доросли до роли партии власти

Сказать, что наша политическая реальность изменилась, будет неправильно, скорее, мы просто откатились в нашей политической реальности назад, до 7 июня. Такого мнения придерживается политолог Корнелиу Чуря. По его словам, определять будущее Молдовы теперь предстоит двум другим парламентским партиям – партии социалистов и демпартии. В ACUM пока оказались не готовы к тому, чтобы быть у власти.

"Блок ACUM в очередной раз продемонстрировал нам, что является почти внесистемным элементом, который не может долго находиться у власти, поэтому он вышел из состава власти и в принципе теперь без него будет решаться, кто и как будет править в Республике Молдова", - отметил Чуря.

Как заявил политолог, сейчас можно говорить о том, что ACUM комфортнее себя чувствуют в роли оппозиционеров, но, скорее всего, это временный фактор. Есть вероятность, что и они "дорастут" до роли партии власти, способной взять на себя ответственность за судьбу страны. Все-таки в современной истории Молдовы были правые партии, которые могли руководить, которые считались системными партиями и партиями власти. Нынешние "правые" могут дорасти до этого уровня, но пока они предпочитают быть в оппозиции, заключил Чуря.

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