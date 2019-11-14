Гырбу: о внешнем финансировании Молдовы не может быть и речи

О том, какой эффект последние политические события в Молдове окажут на экономику страны, рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

Факт смены правительства в Молдове отразится на экономике негативным образом, поскольку экономика любит стабильность. Отправленное же в отставку правительство смогло проработать всего лишь пять месяцев, и вот нас ждет новый кабинет министров. Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу, такого рода события всегда негативно влияют на экономическое положение страны.

"Сейчас конец года, готовится бюджет, в Молдове до этого была очень сложная ситуация в связи с теми мерами, которые были приняты в конце прошлого года. Кроме того, будет свернуто международное финансирование, поскольку оно было выделено под прежнее правительство", - сообщил Гырбу.

Как напомнил эксперт, в Молдове до этого международное финансирование было заморожено, закончившись в 2016 году, и во времена правительства Павла Филипа денег Молдове практически не давали.

"Мы знаем, что было много заявлений от представителей Евросоюза и других доноров, которые были очень открыты к правительству Майи Санду. Разумеется, доноры не работают только с одним правительством, но предоставят ли они в будущем помощь Молдове или нет – зависит от политики нового правительства", - отметил Гырбу.

По мнению эксперта, сейчас все будет зависеть от действий нового правительства, от того, насколько это правительство сможет завоевать доверие у доноров.

"Однако правительству технократов сделать это будет непросто, поскольку технократическое правительство призвано решать проблемы на короткий период времени. Главной задачей нового правительства будет не допустить обрушения финансовой и экономической системы в Молдове, а о внешнем финансировании речи пока не идет", - заключил Гырбу.

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