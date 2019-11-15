Брутер: внешние партнеры не ответственны за уровень жизни молдавских граждан

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, каким должно быть взаимодействие Молдовы с внешними партнерами.

Глава нового кабинета министров Молдовы Ион Кику в своем первом заявлении в новом статусе сделал акцент на важности внешнеполитических отношений. Выстраивание связей с ЕС он назвал "приоритетной работой правительства". Своим мнением относительно того, насколько внешние партнеры должны влиять на происходящие в Молдове процессы, поделился российский политолог Владимир Брутер.

"В политике всегда нужно исходить из внутренних интересов, внешние партнеры тут не при чем. Внешние партнеры не берут на себя ответственность за понижение или повышение уровня жизни молдавских граждан, за долговременные инвестиции, и потому не имеют права вмешиваться во внутреннюю молдавскую политику", - отметил Брутер.

По словам политолога, поскольку Молдова – маленькая стана и находится в достаточно сложном положении, внешние силы могут высказывать свои пожелания, могут оказывать определенную помощь, но влиять прямо и грубо они ни в коем случае не должны. Внешним партнерам необходимо понять, что прямое влияние, которое началось еще с 2009 года, не создает ничего, кроме проблем.

"Проблема Плахотнюка была создана руками западных партнеров, как средство от влияния сначала коммунистов, а затем – социалистов. В конечном итоге, это привело к тому, что им самим пришлось его убирать", - заявил Брутер.

Поэтому, как считает эксперт, так как никто не заинтересован в повторении предыдущих ошибок, участие внешних сил в делах Молдовы должно быть корректным и аккуратным. Любое большое вмешательство к успеху не приведет, заключил политолог.

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