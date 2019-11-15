Гырбу: выживет ли Молдова без инвестиций и финансовой помощи извне

Экономический эксперт Виорел Гырбу в интервью студии Sputnik Молдова рассказал, есть ли резервы у Молдовы для выплат бюджетникам, для первоочередных расходов, и сможем ли мы выжить без внешнего финансирования, или страну ждет экономический коллапс.

На данном этапе определенные финансовые резервы у Республики Молдова есть. Зарплаты, пенсии выплачиваются за счет внешней помощи, которую получает Республика Молдова. Но дополнительная финансовая поддержка важна для развития, для улучшения ситуации в Молдове, заявил экономист Виорел Гырбу.

"С этой точки зрения, тот факт, что пока мы не получаем помощи, означает стагнацию. Речь идет и об экономике, и о социальной сфере. Разумеется, обрушения экономики от отсутствия внешней помощи не случится, но многое будет зависеть от стабильности в Молдове и от того, как будет развиваться ситуация в стране", - отметил эксперт.

Что касается инвестиций в молдавскую экономику, то они и до нынешнего момента были не очень высокими, сообщил Гырбу. Инвесторы присматривались к правительству, которое успело пробыть у власти всего пять месяцев, и инвесторам снова нужен будет где-то год, в течение которого они будут просто наблюдать за действиями новой политической элиты Молдовы и анализировать ситуацию.

В Молдове долгое время не было инвестиций, в стране невысокая доля внешних капиталовложений. В условиях, когда Молдова и так является самой бедной страной Европы, сильного ухудшения ситуации от отсутствия инвестиций мы не увидим. Проблема в том, что мы не увидим и улучшения ситуации в стране, заключил экономист.

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