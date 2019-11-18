Ионицэ: есть ли деньги в бюджете Молдовы на меры социальной поддержки

Президент Республики Молдова Игорь Додон объявил о ряде новых социальных мер, направленных на поддержку малоимущих. В частности, речь шла о социальной помощи пенсионерам к зимним праздникам, об индексации пенсий и об увеличении материальной помощи в холодное время года, об увеличении зарплат бюджетникам и надбавкам к пенсиям для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов вооруженных конфликтов. О том, во сколько обойдется выполнение этих задач бюджету и насколько реально осуществить эти инициативы, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Это будет стоить 1,6 миллиарда леев в год. Из них 520 миллионов было предусмотрено на повышение зарплаты бюджетников, и это необходимо сделать в любом случае. Поэтому дополнительно нам будет нужна сумма где-то в миллиард леев. Есть ли эти деньги – сложный вопрос", - отметил Ионицэ.

Как считает экономист, это вопрос не столько денег, сколько приоритетов. Если власть ставит себе задачу в первую очередь направить свои расходы на эту сферу, значит, где-то расходы будут сокращены.

"Из-за того, что мы потеряли внешнюю финансовую поддержку в предыдущие два года, а государство при этом платило зарплату, снизило налоговое бремя, мы социальные программы выполнили, но пришлось урезать инвестиции. Например, инвестирование в дорожный фонд за 5 лет мы сократили на 5 миллиардов леев", - заявил Ионицэ.

По мнению экономиста, без возобновления взаимоотношений с внешними партнерами, без изменения налоговой политики, которую в Молдове смягчили в прошлом году, сложно будет выполнить эту программу.

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