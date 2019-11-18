Гырбу: без инвестиций молдавская экономика долго не протянет

Есть ли в бюджете Молдовы средства на социальные выплаты, и чем опасно отсутствие инвестиций в экономику страны, рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

Новые социальные инициативы, о которых объявил президент Республики Молдова Игорь Додон, предполагают немалые бюджетные расходы. Есть ли в бюджете деньги на это все, и как новые инициативы отразятся на социально-экономическом положении страны, в эфире студии Sputnik Молдова разъяснил экономист Виорел Гырбу.

"Думаю, финансы на реализацию этих решений есть, и в данном случае, расходы бюджета зависят от приоритетов, а не от достаточности ресурсов для продвижения в жизнь таких инициатив. Такого рода инициативы положительно сказываются на развитии экономики, потому что при высоких доходах населения лучше развивается экономика", - отметил Гырбу.

Как разъяснил экономист, граждане, которые получают социальные выплаты от государства, в дальнейшем имеют возможность больше тратить на покупку товаров и услуг, таким образом стимулируя развитие торговли и производства. С одной стороны, помощь социально незащищенным слоям населения положительно влияет на экономику Молдовы. С другой - развитие экономики требует, помимо всего прочего, инвестиций. И в этом случае, государству придется пересмотреть существующую налоговую политику.

"Деньги в бюджете есть, но важно, на что мы собираемся их потратить. Увеличение пенсий – нагрузка для бюджета не такая уж великая. А вот на развитие экономики этих денег недостаточно. И с этой точки зрения важно смотреть на развитие политических событий. Если в стране будет проводится политика, рассчитанная на средний и долгий период времени, то, разумеется, налоги необходимо будет увеличивать", - заявил эксперт.

Как разъяснил Гырбу, государство не может долго жить, ничего не инвестируя в экономику, таким образом, налоги нужно будет увеличивать, потому что средств в бюджете, если их тратить только на социальные выплаты, надолго не хватит.

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