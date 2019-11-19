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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Журавлев: при каких условиях Россия сможет финансово помочь Молдове

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20010
Sputnik Молдова

О том, возможно ли расширение экономического сотрудничества между Кишиневом и Москвой и стоит ли нам рассчитывать на российскую финансовую помощь, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

У России в этом году профицит бюджета, и часть из свободных средств Российская Федерация могла бы вложить в том числе и в молдавскую экономику. Вопрос только в том, что экономическая помощь Молдове должна быть целесообразной, отметил Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Если экономическая помощь Молдове будет оказываться просто как "плата за любовь" – то это вряд ли. Но возможно сотрудничество, когда мы закупаем в Молдове то, чего нет в России, и при этом даем средства на развитие этого производства", - заявил эксперт.

По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдовой в тех отраслях, которые в самой России в силу ряда причин нет возможности развивать – например, сельское хозяйство.

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"В России нет такого сельского хозяйства, как в Молдове. Груши и яблоки молдавские отличаются от краснодарских. Поэтому здесь вполне может быть взаимовыгодное сотрудничество. Если с нашей стороны это будет чистое спонсирование – это не продлится долго, и это вашей стороне также невыгодно, как и нам", - сказал Журавлев.

Если же сотрудничество Молдовы и России будет в интересах обеих партнеров, то российская сторона только готова это приветствовать, добавил эксперт. Возможности для такого сотрудничества есть, и это может быть не только сотрудничество в области сельского хозяйства, но и в туристической и других сферах.

Кроме того, острым вопросом является также политическая стабильность в Молдове и система гарантирования инвестиций. Вложить Россия может, но только при условии, что она будет уверена, что в итоге все не отберут по политическим мотивам при смене кабинета, заключил Журавлев.

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