Гырбу: потребует ли МВФ снизить пенсии молдавским пенсионерам

Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, будет ли наша страна дальше сотрудничать с МВФ и не приведет ли это сотрудничество к необходимости серьезно снизить социальные расходы.

Многие эксперты высказывают мнение, что сотрудничество с такими организациями, как МВФ серьезно бьет по самым уязвимым слоям населения и приводит к еще большему обеднению граждан. И часто можно услышать оценки, что деньги, выдаваемые Фондом, могут помочь росту экономики, но взамен приходится сокращать социальные расходы.

Заявленное недавно президентом Республики Молдова Игорем Додоном введение мер социальной поддержки уязвимых слоев населения как раз потребует дополнительных бюджетных расходов. Не потребует ли МВФ сокращения как раз этих расходов в обмен на финансовую помощь Молдове, или же получится так, что МВФ вовсе откажутся от помощи нашей стране, - на этот вопрос попытался ответить экономист Виорел Гырбу.

"Если говорить о политике МВФ, то скорее эта организация следит за тем, чтобы уменьшились расходы на образование, на государственную медпомощь и тому подобное, то есть, затрагиваются непрямые траты на социально-необеспеченные слои населения", - заявил Гырбу.

По словам экономиста, политика МВФ в меньшей мере касается прямых социальных выплат и скорее затрагивает большие социальные сектора, такие, как наука, образование, медицина. То есть, негативную сторону политики МВФ можно рассматривать с этой точки зрения. По требованию МВФ и под его давлением закрывается много школ, больниц.

"Но на данный момент мы видим, что у правительства нет никакой политики в этом отношении, по крайней мере, никаких таких задач о закрытии учреждений социального значения не сформулировано. Поэтому я не думаю, что у правительства будут какие-то проблемы с МВФ в плане противодействия проведению социальных реформ, если правительство будет исчислять больше денег на социальную помощь уязвимым слоям населения", - заключил Гырбу.

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