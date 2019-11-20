Пойсик: для Молдовы пришло время повернуться на Восток

Доктор экономики Михаил Пойсик ответил на вопрос студии Sputnik Молдова, каким образом могут измениться экономические отношения Кишинева и Москвы при новом молдавском кабмине.

Со сменой правительства в Кишиневе отношения Молдовы и России изменятся в рациональную сторону, полагает экономист Михаил Пойсик. Как заявил эксперт, в нашей ситуации абсурдно выбирать только одно направление развития – Западное, игнорируя полностью Восток, как это до сих пор практиковалось в Молдове.

"Мы полностью игнорировали Восток, при том, что часть нашей продукции мы можем продавать только на Восток. Это был просто верх безграмотности и безалаберности с экономической точки зрения", - отметил Пойсик.

По словам экономиста, с Россией необходимо выстраивать разумную экономическую политику, поскольку наши партнеры к этому стремятся, они никогда не пытались закрываться для Молдовы. Однако Молдова проявляла себя не самым благосклонным образом.

Как разъяснил Пойсик, России необходим самодостаточный рынок, а таким может быть только рынок с объемом в 500-600 миллионов человек. Более узкий рынок не в состоянии решить все проблемы – научные, научно-технические, технологические и т.д. Поэтому создается общая экономическая зона – ЕАЭС.

Никто не возражает, чтобы Молдова сотрудничала с ЕС, будучи членом ЕАЭС. Но в ЕС, подчеркнул экономист, Молдову в обозримом будущем никто не возьмет, на ближайшее время этот вопрос закрыт. А Россия ищет пути для создания собственного рынка, поэтому она открыта к сближению со многими странами, в том числе – с Молдовой, и здесь наша страна не должна упускать собственной выгоды.

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