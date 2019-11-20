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Профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев
© Sputnik / Asatur Yesayants

Матвейчев: сейчас у Молдовы есть шанс повысить свое благосостояние

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Sputnik Молдова

Молдове надо воспользоваться шансом, который упустила Украина, и который хорошо смогла использовать Белоруссия, полагает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Многие эксперты высказывают мнение, что Молдова могла бы извлечь выгоды из своего геополитического положения и стать своеобразным мостом между Востоком и Западом. Политолог Олег Матвейчев заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что роль, от которой опрометчиво отказалась Украина, могла бы на себя взять Молдова.

"Так как Украина находится в конфликтном положении к России, Молдове надо пользоваться ситуацией. Но пока Украина не желает быть большим мостом между Россией и Западом, и, поскольку они сами отказались от своего призвания, Молдова могла бы стать как минимум мостиком ", - сообщил Матвейчев.

Президент Молдовы Игорь Додон и российский лидер Владимир Путин
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Как напомнил политолог, когда началась история с антироссийскими санкциями, Белоруссия этим удачно воспользовалась и очень резко подняла свою экономику. "Белорусские креветки" сразу стали мемом в интернете.

Этот период Молдова, что называется, "проспала". А ведь тогда она могла сыграть такую же роль и за счет этого обеспечить себе рост благосостояния.

Однако, отметил Матвейчев, воспользоваться этой ситуацией еще можно, санкции в отношении России еще действуют, а Украина все еще не желает осознавать выгоды своего положения. Поэтому у Молдовы по-прежнему есть множество возможностей для развития.

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