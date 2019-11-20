Матвейчев: сейчас у Молдовы есть шанс повысить свое благосостояние

Многие эксперты высказывают мнение, что Молдова могла бы извлечь выгоды из своего геополитического положения и стать своеобразным мостом между Востоком и Западом. Политолог Олег Матвейчев заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что роль, от которой опрометчиво отказалась Украина, могла бы на себя взять Молдова.
"Так как Украина находится в конфликтном положении к России, Молдове надо пользоваться ситуацией. Но пока Украина не желает быть большим мостом между Россией и Западом, и, поскольку они сами отказались от своего призвания, Молдова могла бы стать как минимум мостиком ", - сообщил Матвейчев.
Этот период Молдова, что называется, "проспала". А ведь тогда она могла сыграть такую же роль и за счет этого обеспечить себе рост благосостояния.
Однако, отметил Матвейчев, воспользоваться этой ситуацией еще можно, санкции в отношении России еще действуют, а Украина все еще не желает осознавать выгоды своего положения. Поэтому у Молдовы по-прежнему есть множество возможностей для развития.
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