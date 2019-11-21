Брутер: ждут ли Молдову народные волнения

Возможны ли в Молдове в ближайшем будущем какие-либо массовые беспорядки, попытки государственного переворота, народные выступления, и есть ли для этого предпосылки в молдавском обществе – на этот вопрос попытался ответить политолог Владимир Брутер.

В следующем году гражданам Молдовы предстоит выбрать президента, теоретически не исключена также вероятность досрочных парламентских выборов. Есть ли предпосылки в обществе для дестабилизации ситуации и не попытаются ли прозападно настроенные политические силы воспользоваться шансом вывести на площадь своих сторонников и организовать массовые протестные выступления – в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Если мы вспомним события 2009 года в Молдове, то беспорядкам тогда не предшествовала одновекторная политика тогдашнего президента Воронина. Более того, Воронин в 2005-2009 годах был совершенно не пророссийским политиком, а зачастую антироссийским. Что касается беспорядков, то причина найдется", - заявил Брутер.

Как отметил политолог, организация массовых выступлений и их эффективность зависит от того, насколько эффективной является власть.

"Я не думаю, что какой-то "майдан" возможен сейчас, ввиду того, что для него просто нет причин, нет подготовки, нет цели. А вот после президентских или внеочередных парламентских выборов, в зависимости от их результатов, может быть все, что угодно", - сообщил эксперт.

По мнению Брутера, чтобы подобной ситуации избежать, ПСРМ необходимо понимать свою ответственность за политическую стабильность в стране и устойчивость правительства.