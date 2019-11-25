Юшков: все еще нет ясности по поводу заключения газового договора с Украиной

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление компании "Нафтогаз" о возможности заключения договора с Россией на следующий год "по европейским правилам".

Украинский "Нафтогаз" считает возможным заключение договора с Россией, но только "по европейским правилам". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Аналитик Игорь Юшков полагает, что на Киев в этом вопросе могли надавить европейцы, из-за чего некоторые подвижки в решении газовой проблемы все же есть. Однако, по мнению эксперта, не стоит пока еще радоваться, потому что непонятно, что "Нафтогаз" имеет в виду под "европейскими правилами", по которым планирует заключать новое соглашение.

"Если под европейскими правилами они имеют в виду, что они должны закончить реформу в газовой отрасли, выделить в отдельную компанию газотранспортную составляющую, то есть, трубу отдать независимому от "Нафтогаза" оператору, то это вопрос к самой Украине", - отметил Юшков.

По европейским правилам, "Нафтогаз" должен отдать свою газотранспортную систему независимому оператору, и уже с независимым оператором компания-поставщик должна подписывать договор о транзите.

"Здесь, опять же, нет какой-то ясности по поводу перспектив заключения договора, остался буквально месяц до окончания нынешнего контракта, а нового независимого оператора по-прежнему нет. Вот это основная проблема – не с кем договариваться", - заключил Юшков.

Поэтому, по словам аналитика, то, что заявляют в "Нафтогазе", стоит воспринимать критически, поскольку подписывать договор будут уже с другой компанией, не с "Нафтогазом", поскольку к концу года "Нафтогаз" не будет владеть газотранспортной системой.

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