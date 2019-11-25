Жук: будет большим достижением, если президенты Молдовы и Румынии встретятся

Директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал, ожидаются ли изменения в отношениях между Кишиневом и Бухарестом после победы Клауса Йоханниса на президентских выборах в соседней стране.

Победа Клауса Йоханниса на выборах президента Румынии была предсказуема, заявил в эфире студии Sputnik Молдова директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук. У Йоханниса были все шансы, что те избиратели, которые в первом туре голосовали за непрошедших кандидатов, во втором туре проголосуют за него.

Кроме того, его победе поспособствовал тот факт, что Социал-демократическая партия, выдвигавшая его основную соперницу, сегодня переживает кризис. В этих условиях для Виорики Дэнчилэ набрать около 35 процентов голосов было очень хорошим результатом, отметил политолог Виктор Жук.

Что же касается изменений в молдо-румынских отношениях после переизбрания Йоханниса, то, по мнению Жука, здесь не стоит ждать каких-либо сюрпризов.

"Наверное, отношения между Румынией и Республикой Молдова нужно рассматривать с точки зрения взаимодействия правительств, а что касается президентов – будет большим достижением, если они наконец-то встретятся. А существенных ухудшений или улучшений отношений не предвидится", - заявил Жук.

Что же касается взаимодействия между правительствами, то это уже другой уровень контактов и, возможно, здесь будут какие-либо проекты взаимодействий между нашими странами. Но и на данный момент в рамках существующих отношений работы для наших правительств хватает, добавил Жук.

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