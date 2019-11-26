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Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: многие молдавские политики "живут" в соцсетях

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191126/28340846/Lisnevskiy-mnogie-moldavskie-politiki-zhivut-v-sotssetyakh.html

О том, как информационные технологии переплетаются с политтехнологиями и к чему это приводит, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Ян Лисневский.

Всемирный день информации, который отмечается ежегодно 26 ноября, стал поводом еще раз задуматься о том, какую роль играют информационные технологии в современном мире. И политика – одна из сфер, где информационные технологии активно используются. Без них уже практически невозможно и они стали частью политики, считает политический аналитик Ян Лисневский.

Однако в Молдове использование информационной среды политиками зачастую не обходится без "перекосов", когда политик активно ведет свою страничку в социальных сетях и совершенно отрывается от реальной жизни, не видя того, что происходит за пределами соцсетей.

"Тот факт, что кто-то комментирует политика в фейсбуке, сам по себе не является свидетельством эффективного использования информационных технологий. Необходимость прибегать к информационным технологиям не означает, что на них нужно зацикливаться и всю свою политику делать только в соцсетях", - отметил Лисневский.

По словам эксперта, часто можно увидеть, как использование политическими деятелями такого ресурса, как соцсети, имеет негативный эффект. Некоторые политики не знают реальную ситуацию в стране из-за того, что большей частью "живут" в соцсетях.

Информационные технологии не должны заменять живого общения с людьми, отметил Лисневский. В Молдове многие политики используют преимущественно эти технологии как единственный способ сбора и анализа информации. Это произошло из-за того, что некоторые политики рассматривают соцсети, как еще одну возможность показать публике политическое шоу, которое привлекает много голосов. Но, по словам Лисневского, это работало только пока было чем-то новым для людей, сейчас же уже начинает надоедать.

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