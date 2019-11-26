Матвейчев: чем интересна России Молдова

России очень интересна Молдова, с которой она всегда была готова экономически сотрудничать, полагает российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

Кроме вина, есть большое количество другой сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Молдове, и которая нашла бы своего потребителя в России, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

"Экспортировать фрукты и овощи из Молдовы зачастую было бы гораздо дешевле и выгоднее, чем из других стран. Кроме того, нужно понимать, что Россия заинтересована в том, чтобы были комфортные отношения с Молдовой до периода окончательного разрешения приднестровского вопроса", - отметил эксперт.

Москва, по словам политолога, вовсе не сторонница режима экономической блокады или постоянных конфликтов на той или иной почве.

"Россия заинтересована, чтобы с Молдовой были нормальные торговые, культурные и политические связи, поэтому развитие таких связей само по себе подстегивало бы к тому, чтобы Россия предоставляла какие-то льготные условия и по газу, и по многим другим вопросам", - добавил Матвейчев.

В то же самое время, считает эксперт, если молдавское правительство заинтересовано во взаимодействии, всегда можно придумать новые бизнес-планы и бизнес-проекты, которые были бы выгодны всем и в которых могли бы поучаствовать российские корпорации.

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