Попович: мы категорически против того, чтобы в Молдове закрывались школы

Закрытие сельских школ в результате реформы так называемой "оптимизации" – одна из самых острых проблем образования в Молдове, требующая незамедлительного решения, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

Министерство образования настаивает на том, чтобы местные органы власти не закрывали сельские школы. Об этом заявил в интервью студии Sputnik Молдова министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

"Мы категорически против того, чтобы в Молдове закрывались школы, мы высказывали подобные мнения и в последние годы. И, несмотря на то, что это компетенция местных властей, мы рекомендуем, чтобы они не закрывали школы. Что касается мер, которые должны быть приняты, то я считаю, что учащиеся начальных классов должны обучаться в своем населенном пункте", - отметил Попович.

Также министр сослался на международный опыт, который могла бы перенять Республика Молдова, в сфере предоставления социальных гарантий для учителей младших классов. Причем, это возможно сделать в том числе имеющимися ресурсами.

Кроме того, министр упомянул и проблему транспортировки учащихся в школы, подчеркнув при этом, что не все школьные автобусы соответствуют сегодня необходимым требованиям.

"Там, где есть необходимость в транспортировке детей до школы, это должно быть сделано на качественном транспорте, потому что я на днях собирал руководителей районных управлений образования, и мы констатировали, что тот транспорт, который был куплен, не весь пригоден для транспортировки детей, и может представлять угрозу для здоровья и безопасности", - заключил Попович.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK