Парликов: газ в Молдове с первого января точно будет

Очевидно, что контракт на поставку газа через территорию Украины на тех или иных условиях будет заключен, заявил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

Хотя договор между "Газпромом" и Украиной все еще не подписан, эксперт в области энергетики, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов уверен, что газовый контракт будет заключен в какой-либо форме. Относительно того, что газ в Молдову с первого января будет подаваться, жители Молдовы могут быть спокойны.

"Вопрос поставки газа в Молдову с первого января следует рассматривать в контексте трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной по поводу поставки газа через Украину. В принципе, для всех очевидно, что транзиту через Украину быть, просто потому, что у "Газпрома" нет иной возможности поставлять достаточные объемы в Европу в обход Украины, да и Украина тоже заинтересована в сохранении транзита", - отметил Парликов.

Как заявил эксперт, у него нет сомнений, что этот контракт будет подписан. Но в зависимости от того, какой это будет контракт, будут рассматриваться и режимы поставки. Ни одной из сторон не выгодно не заключать этот договор. Европе невыгодно остаться без газа, Украине невыгодно потерять доходы от транзита, то есть, при неподписании контракта все стороны несут убытки – как финансовые, так и репутационные, заключил Парликов.