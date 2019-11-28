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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: строительство дорог стало удобным способом заработка для чиновников

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Sputnik Молдова
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Построить хорошие дороги в Молдове вполне реально, и единственным препятствием для реализации этой задачи до настоящего момента являлось то, что расходование средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог, слабо контролировалось, заявил политолог Сергей Манастырлы.

В ближайшее время правительство займется решением хозяйственных задач, задач уровня инфраструктуры, о чем говорил премьер-министр Кику на одной из недавних пресс-конференций. Речь шла о том, что правительство намерено сосредоточиться на ремонте дорог, и под этот проект просят деньги и в Евросоюзе, и у Российской Федерации, и рассчитывают выйти на рынок ценных бумаг с эмиссией. И это тот проект, в чем правительство сможет найти поддержку у депутатов всех (или, по крайней мере, большинства) парламентских фракций. Так считает гость студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

"Дороги нуждаются в обслуживании – уже построенные, и в ремонте – те, которые находятся в ненадлежащем состоянии", - заметил Манастырлы.

Впрочем, по мнению политолога, до сих пор строительство дорог было такой своеобразной "черной дырой", куда бесконечно уходили деньги, а проблема плохих дорог никуда не исчезала.

"В Молдове нет внятного и четкого способа контроля за тем, чтобы деньги не разворовывались. Судя по всему, у молдавских чиновников еще с предыдущих программ "Хорошие дороги", да и до них, на строительстве дорог получалось прекрасно зарабатывать", - сообщил Манастырлы.

В такой ситуации, полагает политолог, не удивительно, что те дороги, которые были качественно построены и продолжают по прошествии времени оставаться в хорошем состоянии, были реализованы иностранными компаниями с привлечением иностранных специалистов.

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