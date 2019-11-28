Попович: пора закончить реформы ради реформ в образовательной системе Молдовы

Основные проблемы молдавской образовательной системы – это хроническое реформирование, политизация и бюрократизация, считает министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович. Хроническое реформирование явилось следствием того, что каждый новый чиновник, занимавший кресло министра образования, приходил с мыслью, что с него начинается история системы образования в Молдове. Такого больше не будет, пообещал Попович.

"Что касается хронического реформирования, я считаю, что мы должны вернуть нормальное функционирование системы образования Республики Молдова. У нас должны быть качественные учебники в школах, а у преподавателей должны быть хорошие заработные платы", - заявил Попович.

Вторая большая и сложная болезнь – это политизация, когда ряд преподавателей считают необходимым проводить уроки не для того, чтобы дети получали знания, а превращать уроки в какие-то политзанятия. И третья – это бюрократизация системы, когда наши учителя не занимаются детьми, не обучают их, не воспитывают, а находятся в постоянном процессе подготовки отчетов, рапортов, статистических данных и так далее, сообщил министр.

Кроме того, отметил министр, важной проблемой является качество школьного питания – дети, которые питаются в школах, должны получать блюда, приготовленные из качественных продуктов. Если дети посещают школу, расположенную в другом населенном пункте, они должны быть обеспечены хорошим транспортом.

Реформ ради самих реформ больше не будет, отметил министр, подчеркнув, что лимит подобных реформ молдавская образовательная система уже исчерпала. Необходимо заниматься конкретными делами, в том числе, и в области высшего образования, и в сфере научных исследований, заключил Попович.

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