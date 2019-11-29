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Ion Perju
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Пержу: список молдавских поставщиков на российский рынок будет расширен

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191129/28375585/perzhu-spisok-eksporterov-na-rossiyskiy-rynok-budet-rasshiren.html

На сегодняшний день мы должны полностью разблокировать российский рынок для молдавской сельхозпродукции, заявил в эфире студии Sputnik Молдова министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.

В данный момент Минсельхоз Молдовы активно работает над тем, чтобы молдавская продукция сельского хозяйства в большем объеме поставлялась на российский рынок. Об этом рассказал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу. Как сообщил гость радиостудии Sputnik Молдова, молдавская делегация побывала в Москве, где состоялись встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и сопредседателем молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Дмитрием Патрушевым.

"Мы с российской стороной говорили о расширении списка экспортеров на российский рынок. В ближайшие дни мы ждем, чтобы этот список был расширен", - отметил Пержу.

По словам министра, в августе нынешнего года 11 инспекторов "Россельхознадзора" проверили более 500 предприятий. И на сегодняшний день более 200 предприятий ожидают возможности попасть в список тех, кому разрешено экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию.

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Помимо этого, если рассматривать винодельческий сектор, была проведена инспекция 11 винодельческих предприятий, а еще 33 винзавода ожидают в ближайшее время визита инспекторов "Роспотребнадзора".

Кроме того, добавил министр, как в винодельческом секторе, так и в консервной промышленности каждое предприятие должно сертифицироваться отдельно, таковы требования. Это международная практика.

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