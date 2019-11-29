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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: будут ли Facebook и Google делать отчисления в бюджет Молдовы

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Sputnik Молдова
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Президент блокчейн-ассоциации Молдовы Вячеслав Кунев прокомментировал инициативу Минфина Молдовы о том, что Facebook и Google обязаны зарегистрироваться в Молдове и платить НДС.

Министерство Финансов Молдовы выступило с инициативой обязать цифровые компании Facebook и Google платить налоги в молдавский бюджет от доходов, получаемых с молдавской аудитории. Планируется, что таким образом можно увеличить поступления в бюджет Молдовы на сумму в 100 миллионов леев. Эксперт в сфере IT Вячеслав Кунев отметил, что теоретически подобная практика реализуема, однако, неизвестно, будет ли подобная инициатива иметь успех на практике.

"Такая практика есть в Евросоюзе и в большинстве значимых стран мира. Цифровых гигантов заставляют регистрироваться в той стране, где они предоставляют свои сервисы, и, соответственно, платить налоги. Вопрос в том, насколько удастся Молдове убедить Facebook и Google в необходимости этого", - сообщил Кунев.

Как полагает эксперт, когда речь идет о странах вроде Германии, Великобритании, или же о Евросоюзе в целом, на их требования нельзя не обратить внимания. Однако подобные запросы со стороны Молдовы вполне могут быть и проигнорированы.

Социальная сеть Facebook, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Возможно, молдавское правительство уже заключило предварительные договоренности, что цифровые гиганты согласны платить, у меня нет такой информации. Но в случае, если они не очень настроены нам платить, процесс может быть долгим", - заявил Кунев.

По мнению эксперта, цифровые компании могут просто игнорировать запросы молдавского Минфина, и у нашего министерства в таком случае нет каких-либо рычагов, чтобы на эти компании повлиять. Чисто теоретически, молдавское правительство может принять решение заблокировать работу этих сервисов здесь, но издержки от подобного решения, в том числе электоральные, будут настолько высоки, что вряд ли кто-либо отважится на подобное.  

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